В Грузии задержан азербайджанец, подозреваемый в принуждении дочери к раннему браку

В грузинском регионе Кахетия задержан азербайджанец, которого подозревают в принуждении дочери к раннему браку. Информацию об этом распространило министерство внутренних дел Грузии, сообщает местное бюро Report.

Как отмечается, в ходе следствия было установлено, что задержанный житель села Йормуганлы грузинского района Сагареджо М.М. 1975 года рождения оказывал психологическое давление на свою дочь 2002 года рождения, принуждая ее к раннему браку. Отцу девушки грозит от 2 до 4 лет тюремного заключения.

Сообщается, что девушку разместили в приюте, ее здоровью ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.