В Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3.6 произошло в Грузии.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщил Центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 21:34 по местному времени. Эпицентр располагался в районе Кварели.
Землетрясение магнитудой 3.6 произошло в Грузии.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщил Центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 21:34 по местному времени. Эпицентр располагался в районе Кварели.
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Cəmilə BabayevaАвтор новости