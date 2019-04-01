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В Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3.6 произошло в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщил Центр сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 21:34 по местному времени. Эпицентр располагался в районе Кварели. 

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