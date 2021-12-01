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В Грузии начали действовать паспорта COVID-19

В Грузии начали действовать паспорта COVID-19 "Зеленые паспорта" - специальные сертификаты, необходимые для посещения общественных мест, - в среду начали действовать в Грузии.
В регионе
1 декабря 2021 г. 07:28
В Грузии начали действовать паспорта COVID-19

"Зеленые паспорта" - специальные сертификаты, необходимые для посещения общественных мест, - в среду начали действовать в Грузии.

Как передает местное бюро Report, соответствующее решение было принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре республики.

Без таких сертификатов граждане Грузии и иностранцы не смогут попасть в рестораны и кафе, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, развлекательные центры, спортивные объекты, казино, спа-центры, фитнес-залы, гостиницы и на канатные дороги на зимних курортах. В общественном транспорте предъявление "зеленых паспортов" пока не обязательно.

Для получения "зеленого паспорта" необходимо скачать на смартфон специальное приложение, зарегистрироваться и получить QR-код. Те, кто по какой-либо причине не могут установить приложение, могут получить "зеленый паспорт" в Доме юстиции. 15 ноября эти грузинские сертификаты были признаны Еврокомиссией.

Их обладателями становятся граждане республики, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса или сдали ПЦР-тест в течение 72 часов либо экспресс-тест за 24 часа до посещения общественного места. "Зеленым паспортом" смогут пользоваться и те, кто переболел коронавирусом, но без права выезда за рубеж.

Нововведение касается и прибывающих в страну туристов. Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Грузии, для посещения общественных мест иностранцам придется иметь при себе справку о вакцинации, которую они предъявляют при пересечении границы, или же документ с отрицательным ответом на ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до посещения того или иного объекта, либо негативный результат экспресс-теста, сданного за 24 часа.

Отмечается, что за нарушение паспортных правил COVID-19 физические лица будут оштрафованы - 2000 лари/640 долларов США), а юридические - 10 000 лари/3 200 долларов США).

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