​В Грузии на борьбу с коронавирусом собрано 40 млн долларов

В Грузии объем средств, собранных в созданном для борьбы с коронавирусом фонде StopCoV, увеличился на 100 миллионов лари (32 миллиона долларов США).

Как сообщает грузинское бюро Report, пожертвование в этой сумме в фонд сделала семья председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Таким образом, объем собранной в фонде суммы достиг 124 543 899 лари (40 миллионов долларов США).

Отметим, что фонд StopCoV был создан 24 марта. Денежные переводы на борьбу с коронавирусом осуществляются частными компаниями и рядовыми гражданами, а также депутатами, членами правящей партии и правительственными чиновниками.