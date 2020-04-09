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В Грузии на борьбу с коронавирусом собрано 40 млн долларов

​В Грузии на борьбу с коронавирусом собрано 40 млн долларов

В Грузии объем средств, собранных в созданном для борьбы с коронавирусом фонде StopCoV, увеличился на 100 миллионов лари (32 миллиона долларов США).

Как сообщает грузинское бюро Report, пожертвование в этой сумме в фонд сделала семья председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Таким образом, объем собранной в фонде суммы достиг 124 543 899 лари (40 миллионов долларов США).

Отметим, что фонд StopCoV был создан 24 марта. Денежные переводы на борьбу с коронавирусом осуществляются частными компаниями и рядовыми гражданами, а также депутатами, членами правящей партии и правительственными чиновниками.

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