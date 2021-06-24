В Гардабани двое азербайджанцев утонули в озере - ОБНОВЛЕНО

В Гардабанском районе Грузии нашли тело еще одного подростка, утонувшего в искусственном озере.

В Гардабанском районе Грузии нашли тело еще одного подростка, утонувшего в искусственном озере.

Как сообщает грузинское бюро Report, оба утонувших являются жителями села Назарли.

По предварительным данным, 15-летний подросток не смог выбраться на берег, а его 17-летний друг попытался ему помочь. В результате оба утонули.

17:50

В Гардабанском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, двое подростков в возрасте 15-17 лет утонули в искусственном озере.

Как сообщает грузинское бюро Report, водолазы нашли тело одного из них.

По распространившейся информации, трое подростков купались в озере, позже один из них вышел на берег.

Поиски другого подростка продолжаются.