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В Ереване полиция задержала организаторов митинга

В Ереване полиция задержала организаторов митинга В Ереване полицейские задержали нескольких организаторов оппозиционного митинга, где протестующие потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна
В регионе
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11 ноября 2020 г. 23:31
В Ереване полиция задержала организаторов митинга

В Ереване полицейские задержали нескольких организаторов оппозиционного митинга, где протестующие потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Об этом Report передает со ссылкой на армянскую прессу.

Среди задержанных руководитель телеканала "Еркир медиа" Гегам Манукян, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян, председатель одной из крупнейших оппозиционных партий "Процветающая Армения" Гагик Царукян и бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

До этого протестующие выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который подписал мирное согласие по непризнанному Нагорному Карабаху. Оппозиция требует от политика ухода в отставку.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. После подписания документа в Ереване начались протесты.

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Версия на азербайджанском языке Yerevanda polis müxalifətin mitinqinin təşkilatçılarını saxladı

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