В Дагестане проходят учения морпехов

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Морпехи Каспийской флотилии России начали учение по высадке морского десанта на полигонах "Скорпион" и "Аданак" в Дагестане.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство обороны России.

В учениях принимают участие около 600 военнослужащих, десантный катер "Атаман Платов", четыре десантных катера типа "Серна" и более 50 единиц боевой и специальной техники из состава подразделений морской пехоты.

По легенде учения, от групп разведки получена информация о скоплении отрядов незаконных вооружённых формирований (НВФ) на удалённых участках морского побережья.

Отмечается, что условных боевиков "сыграл" личный состав одной из рот морской пехоты.