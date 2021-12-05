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В Армении зафиксированы серьезные нарушения на выборах

В Армении зафиксированы серьезные нарушения на выборах На выборах в органы местного самоуправления в общине Апаран Арагацотнской области Армении был выявлен ряд серьезных недостатков.
В регионе
5 декабря 2021 г. 15:51
В Армении зафиксированы серьезные нарушения на выборах

На выборах в органы местного самоуправления в общине Апаран Арагацотнской области Армении был выявлен ряд серьезных недостатков.

Как передает Report, об этом сообщает Aravot.am.

Так, примерно через 2 часа после начала голосования уже поступили сигналы о том, что у избирателей с дополнительной справкой из паспортного стола возникают проблемы.

Один из граждан рассказал, что пошел в паспортный стол, забыв взять с собой регистрационную карточку из военного комиссариата. Сотрудник паспортного стола, зная, что этот человек выберет действующего мэра Карена Егиазаряна, довольно резко сказала: "Ну, иди, в понедельник приедешь".

Следует отметить, что в городе достаточно много спецподразделений полиции, вероятно, для того, чтобы посеять атмосферу страха и обеспечить желаемый результат для властей.

Символично, что спецподразделения закупались в "Гнтунике", владельцем которого, как известно, является нынешний мэр Карен Егиазарян.

Кстати, мэр Ванадзора Арам Хачатрян также использовал служебный автомобиль во время избирательной кампании.

В то же время правящий депутат Рустам Бакоян, представляющий Партию гражданского договора в парламенте, оскорбил и угрожал главе Тликской общины Славику Салояну. Он пытался оказать давление на депутата С.Салояна, который является его кандидатом в общине. Бакоян даже обратился за поддержкой к криминальным авторитетам.

Напомним, что сегодня выборы в органы местного самоуправления проходят в 7 регионах Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на 11:00 в выборах приняли участие всего 6,15% избирателей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanda seçkilərdə ciddi qanun pozuntuları qeydə alınıb

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