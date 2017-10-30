В Армении освободили ребенка, которого удерживали в заложниках - ОБНОВЛЕНО-3

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Полиция Армении вывела ребенка, которого удерживали в заложниках в здании детского сада в Армавире.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ребенка вывели из здания и усадили в машину. До этого прозвучало несколько выстрелов.

Первый заместитель начальника полиции Армении Унан Погосян заявил журналистам, что мужчина нейтрализован.

***18:42

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Совершившим вооруженное нападение на детский сад в городе Армавир, предположительно, является бывший зять директора садика.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, по предварительной информации, мужчина некоторое время пытался встретиться с бывшей женой. Не добившись желаемого, мужчина ворвался с ножом в садик и взял в заложники работников садика и одного ребенка, требуя свидания с женой и ребенком.

***17:55

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Захвативший заложников в детском саду в Армении мужчина освободил сотрудников заведения и большинство детей, но продолжает удерживать одного ребенка.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил источник в правоохранительных органах.

*** 17:49

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина взял в заложники персонал и детей в детском саду в городе Армавир в 48 км к западу от Еревана, сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс".

В пресс-службе полиции Армении сообщили, что получено "соответствующее сообщение, на место выехала группа".

Местные СМИ сообщают, что на детсад напал мужчина с ножом, каких-либо требований он не предъявлял.