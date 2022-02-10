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В Армении общее число заразившихся COVID-19 составило около 400 тыс. человек

В Армении общее число заразившихся COVID-19 составило около 400 тыс. человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 399 727.
В регионе
10 февраля 2022 г. 11:18
В Армении общее число заразившихся COVID-19 составило около 400 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 399 727.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний этой страны.

Суточный прирост составил 2 842.

От осложнений коронавируса умерли 8 123 (плюс 15 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1559 (плюс три случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 362 004. На лечении находится 28 040 человека.

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Версия на английском языке Armenia's COVID-19 tally nears 400,000
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda koronavirusa yoluxanların sayı 400 minə çatır

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