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В аэропортах Москвы из-за снегопада задержано или отменено почти 30 рейсов

В аэропортах Москвы из-за снегопада задержано или отменено почти 30 рейсов В трех московских аэропортах задержано 14 рейсов, отменено 15.
В регионе
27 декабря 2022 г. 12:56
В аэропортах Москвы из-за снегопада задержано или отменено почти 30 рейсов

В трех московских аэропортах задержано 14 рейсов, отменено 15.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, это следует из данных "Яндекс. Расписания".

По состоянию на 11:35 во Внуково задержан один рейс, отменено шесть. В Домодедово задержано 10 рейсов, отменено пять. В Шереметьево задержано три рейса, отменено четыре.

По прогнозу Гидрометцентра сегодня, 27 декабря, в столице будет 0...–2°С (в Подмосковье 0...–5°С), облачно со снегом, и гололедицей местами метель. 28 декабря в Москве и по области температура прогнозируется на том же уровне, ожидается снег, местами сильный, возможны снежные заносы.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada əlverişsiz hava şəraitinə görə 29 reys gecikib və ya ləğv edilib

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