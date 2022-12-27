В аэропортах Москвы из-за снегопада задержано или отменено почти 30 рейсов

В трех московских аэропортах задержано 14 рейсов, отменено 15.

В трех московских аэропортах задержано 14 рейсов, отменено 15.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, это следует из данных "Яндекс. Расписания".

По состоянию на 11:35 во Внуково задержан один рейс, отменено шесть. В Домодедово задержано 10 рейсов, отменено пять. В Шереметьево задержано три рейса, отменено четыре.

По прогнозу Гидрометцентра сегодня, 27 декабря, в столице будет 0...–2°С (в Подмосковье 0...–5°С), облачно со снегом, и гололедицей местами метель. 28 декабря в Москве и по области температура прогнозируется на том же уровне, ожидается снег, местами сильный, возможны снежные заносы.