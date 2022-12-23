В Москве задержаны и отменены почти 60 авиарейсов

В трех московских аэропортах - Внуково, Домодедово и Шереметьево утром из-за плохой погоды задержаны 38 рейсов, отменены 19.

В трех московских аэропортах - Внуково, Домодедово и Шереметьево утром из-за плохой погоды задержаны 38 рейсов, отменены 19.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

В аэропорту Домодедово задержано 19 рейсов, отменено девять. Во Внуково задержано пять рейсов, отменено шесть, в Шереметьево задержано 14 рейсов, отменено четыре.

21 декабря в Москве объявили экстренное предупреждение из-за непогоды, ночью в столице прошел ледяной дождь. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 23 декабря, в Москве будет --1...3°С, сильная гололедица, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Департамент транспорта Москвы ожидает, что вечером пробки будут достигать девяти баллов.