UNİCEF: В Грузии 12 000 детей уклоняются от учебы

В Грузии 12 000 детей уклоняются от учебы.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в информации Детского фонда ООН (UNİCEF).

В Грузии стартовал двухлетний проект, связанный с уклонившимися от учебы детьми. Основная цель проекта заключается в привлечении детей этой категории в учебные заведения и улучшении уровня их образования.

Наряду с UNİCEF, в качестве партнера проекта выступает Болгария.

Первый этап проекта будет реализован в 15 школах и шестидневных центрах. В случае успешного завершения пилотного проекта, во всех школах Грузии осуществят просветительские программы под названием "Второй шанс".