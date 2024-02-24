Украинская армия обнародовала последние статданные по войне

15:10

С начала войны – с 24 февраля 2022 года и по настоящее время в боях в Украине погибли 408 тыс. российских военнослужащих.

Об этом сказал в интервью восточноевропейскому бюро Report советник Генштаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

По его словам, в феврале-марте 2022 года Украина вела войну стрелковым оружием, автоматами “Калашников” и противотанковыми NLAW.

"Сегодня у нас уже есть новейшее вооружение, в частности системы ПВО Patriot, в ближайшее время ждем поставки самолетов F16 и многих других современных видов вооружения. До войны 44 тыс. кв. км территории Украины были захвачены Россией. Сейчас еще 64 тыс. 600 кв км нашей территории находятся под оккупацией. В ходе контрнаступательных операций сил обороны Украины освобождено 40 тыс. кв. км территории страны".

По словам Ковалева, с начала войны сбито 6 530 новейших российских танков. Кроме того, выведено из строя более 12 500 боевых бронированных машин противника, более 1 000 систем ракетного удара и 680 систем зенитно-ракетной обороны, а главное - 340 боевых самолетов.

"Эти цифры неуклонно растут, потому что ВС Украины каждый день сбивают российскую технику и обезвреживают ее личный состав", - сказал он.

Он отметил, что ежедневные потери России приближаются к тысяче человек: "Мы успешно проводим операцию по освобождению Крымского полуострова. Корабли и подводные лодки Черноморского флота России активно уничтожаются. На данный момент мы сбили 25 кораблей российской стороны".