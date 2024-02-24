О нас

Украинская армия обнародовала последние статданные по войне

Украинская армия обнародовала последние статданные по войне 15:10
В регионе
24 февраля 2024 г. 16:52
Украинская армия обнародовала последние статданные по войне

С начала войны – с 24 февраля 2022 года и по настоящее время в боях в Украине погибли 408 тыс. российских военнослужащих.

Об этом сказал в интервью восточноевропейскому бюро Report советник Генштаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

По его словам, в феврале-марте 2022 года Украина вела войну стрелковым оружием, автоматами “Калашников” и противотанковыми NLAW.

"Сегодня у нас уже есть новейшее вооружение, в частности системы ПВО Patriot, в ближайшее время ждем поставки самолетов F16 и многих других современных видов вооружения. До войны 44 тыс. кв. км территории Украины были захвачены Россией. Сейчас еще 64 тыс. 600 кв км нашей территории находятся под оккупацией. В ходе контрнаступательных операций сил обороны Украины освобождено 40 тыс. кв. км территории страны".

По словам Ковалева, с начала войны сбито 6 530 новейших российских танков. Кроме того, выведено из строя более 12 500 боевых бронированных машин противника, более 1 000 систем ракетного удара и 680 систем зенитно-ракетной обороны, а главное - 340 боевых самолетов.

"Эти цифры неуклонно растут, потому что ВС Украины каждый день сбивают российскую технику и обезвреживают ее личный состав", - сказал он.

Он отметил, что ежедневные потери России приближаются к тысяче человек: "Мы успешно проводим операцию по освобождению Крымского полуострова. Корабли и подводные лодки Черноморского флота России активно уничтожаются. На данный момент мы сбили 25 кораблей российской стороны".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu müharibə ilə bağlı yeni statistikalar açıqlayıb

Самое важное

Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
22 февраля 2024 г. 02:32
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
19 февраля 2024 г. 19:29
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
19 февраля 2024 г. 18:36
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
19 февраля 2024 г. 18:34
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
19 февраля 2024 г. 15:57
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
18 февраля 2024 г. 18:41
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
18 февраля 2024 г. 18:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi