Украина выступает за продление зерновой сделки

Украина заинтересована в продлении договоренностей об экспорте зерна по Черному морю.

Украина заинтересована в продлении договоренностей об экспорте зерна по Черному морю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос, скажется ли на продлении соглашения "вхождение" в состав России новых регионов.

"Продление договоренностей об экспорте зерна с Украины является приоритетом для генерального секретаря (генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш - ред.) Договоренности оказались очень эффективными и оказывают серьезное влияние на цены на продовольствие в глобальном масштабе. Нам ясно дали понять, что президент Украины (Владимир Зеленский - ред.) и люди, с которыми мы ведем переговоры, продолжают поддерживать усилия генерального секретаря в этом направлении", - сказал он.

Договоренности об экспорте зерна с Украины были подписаны 22 июля, первое судно вышло из украинских портов 1 августа. Срок действия сделки составляет 120 дней. Ранее Украина заявляла, что может направить на экспорт около 20 млн тонн продовольствия.