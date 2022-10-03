О нас

Украина выступает за продление зерновой сделки

Украина выступает за продление зерновой сделки Украина заинтересована в продлении договоренностей об экспорте зерна по Черному морю.
В регионе
3 октября 2022 г. 22:10
Украина выступает за продление зерновой сделки

Украина заинтересована в продлении договоренностей об экспорте зерна по Черному морю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос, скажется ли на продлении соглашения "вхождение" в состав России новых регионов.

"Продление договоренностей об экспорте зерна с Украины является приоритетом для генерального секретаря (генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш - ред.) Договоренности оказались очень эффективными и оказывают серьезное влияние на цены на продовольствие в глобальном масштабе. Нам ясно дали понять, что президент Украины (Владимир Зеленский - ред.) и люди, с которыми мы ведем переговоры, продолжают поддерживать усилия генерального секретаря в этом направлении", - сказал он.

Договоренности об экспорте зерна с Украины были подписаны 22 июля, первое судно вышло из украинских портов 1 августа. Срок действия сделки составляет 120 дней. Ранее Украина заявляла, что может направить на экспорт около 20 млн тонн продовольствия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna taxıl müqaviləsinin uzadılmasının tərəfdarıdır

Самое важное

В Азербайджане 102 студентам присуждена президентская стипендия
В Азербайджане 102 студентам присуждена президентская стипендия
3 октября 2022 г. 13:11
Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
1 октября 2022 г. 20:51
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
1 октября 2022 г. 15:39
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
1 октября 2022 г. 14:34
Президент Ильхам Алиев направил письмо лидеру Китая
Президент Ильхам Алиев направил письмо лидеру Китая
1 октября 2022 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев встретился с представителями ведущих бизнес-кругов Болгарии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с представителями ведущих бизнес-кругов Болгарии
30 сентября 2022 г. 20:27
Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для вступивших в армию РФ иностранцев
Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для вступивших в армию РФ иностранцев
30 сентября 2022 г. 18:19
Утверждена новая структура НАНА
Утверждена новая структура НАНА
30 сентября 2022 г. 16:51
Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа
Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа
30 сентября 2022 г. 16:43
В Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
ФотоВ Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
30 сентября 2022 г. 12:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi