Украина, Турция и РФ при поддержке ООН договорились об экспорте зерна

Украина, Турция и Россия при поддержке генсекретаря ООН Антониу Гуттереша договорились о содействии безопасному судоходству для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) из морских портов "Одесса", "Черноморск" и "П

Украина, Турция и Россия при поддержке генсекретаря ООН Антониу Гуттереша договорились о содействии безопасному судоходству для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) из морских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" в течение 120 дней с возможностью продления этого срока.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее подписание документов в рамках инициативы по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов прошло в Стамбуле в пятницу: министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в присутствии президента Турции Реджепа Эрдогана подписал трехсторонний документ с министром обороны Турции Хулуси Акаром и генсеком ООН, которые также подписали второй такой трехсторонний документ с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.