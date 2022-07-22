О нас

Украина, Турция и РФ при поддержке ООН договорились об экспорте зерна

Украина, Турция и РФ при поддержке ООН договорились об экспорте зерна Украина, Турция и Россия при поддержке генсекретаря ООН Антониу Гуттереша договорились о содействии безопасному судоходству для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) из морских портов "Одесса", "Черноморск" и "П
Другие страны
22 июля 2022 г. 19:00
Украина, Турция и РФ при поддержке ООН договорились об экспорте зерна

Украина, Турция и Россия при поддержке генсекретаря ООН Антониу Гуттереша договорились о содействии безопасному судоходству для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) из морских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" в течение 120 дней с возможностью продления этого срока.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее подписание документов в рамках инициативы по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов прошло в Стамбуле в пятницу: министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в присутствии президента Турции Реджепа Эрдогана подписал трехсторонний документ с министром обороны Турции Хулуси Акаром и генсеком ООН, которые также подписали второй такой трехсторонний документ с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
18 июля 2022 г. 10:14
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
19 июля 2022 г. 09:49
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
19 июля 2022 г. 12:47
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
19 июля 2022 г. 20:57
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
20 июля 2022 г. 09:42
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
21 июля 2022 г. 19:46
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
22 июля 2022 г. 12:11
Микаил Джаббаров: За 6 месяцев приватизировано около 150 госучастков земли
Микаил Джаббаров: За 6 месяцев приватизировано около 150 госучастков земли
16 июля 2022 г. 10:45
Байрамов: Подтвердили важность прочного стратегического партнерства с Грузией
Байрамов: Подтвердили важность прочного стратегического партнерства с Грузией
16 июля 2022 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi