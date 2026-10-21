В Азербайджане создан заповедник "Азых-Тагларский археологический парк"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственного заповедника "Азых-Тагларский археологический парк".

Как сообщает Report, согласно распоряжению территория пещер Азых и Таглар объявлена ​​государственным заповедником.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок утвердить Устав заповедника, а также установить границы его территории и охранной зоны.

Кабинет министров установит особый режим территории заповедника, примет меры по его материально-техническому обеспечению и проинформирует об этом президента Азербайджана.