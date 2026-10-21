В Азербайджане создан заповедник "Азых-Тагларский археологический парк"
Внутренняя политика
- 21 октября, 2026
- 17:16
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственного заповедника "Азых-Тагларский археологический парк".
Как сообщает Report, согласно распоряжению территория пещер Азых и Таглар объявлена государственным заповедником.
Кабинету министров поручено в трехмесячный срок утвердить Устав заповедника, а также установить границы его территории и охранной зоны.
Кабинет министров установит особый режим территории заповедника, примет меры по его материально-техническому обеспечению и проинформирует об этом президента Азербайджана.
Azıx-Tağlar Arxeoloji Parkı dövlət qoruğu olub - Sərəncam
Azykh-Taghlar Archaeological Park established as state reserve in Azerbaijan
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