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    В Азербайджане создан заповедник "Азых-Тагларский археологический парк"

    Внутренняя политика
    • 21 октября, 2026
    • 17:16
    В Азербайджане создан заповедник Азых-Тагларский археологический парк

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственного заповедника "Азых-Тагларский археологический парк".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению территория пещер Азых и Таглар объявлена ​​государственным заповедником.

    Кабинету министров поручено в трехмесячный срок утвердить Устав заповедника, а также установить границы его территории и охранной зоны.

    Кабинет министров установит особый режим территории заповедника, примет меры по его материально-техническому обеспечению и проинформирует об этом президента Азербайджана.

    Историко-Архитектурные памятники Азербайджана Ильхам Алиев Азых-Тагларский археологический парк
    Azıx-Tağlar Arxeoloji Parkı dövlət qoruğu olub - Sərəncam
    Azykh-Taghlar Archaeological Park established as state reserve in Azerbaijan
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