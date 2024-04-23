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Украина получила от Литвы бронетранспортеры

Украина получила от Литвы бронетранспортеры Литва передала Украине бронетранспортеры М577.
В регионе
23 апреля 2024 г. 16:53
Украина получила от Литвы бронетранспортеры

Литва передала Украине бронетранспортеры М577.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы.

Их количество не уточняется.

Ведомство сообщает, что в ответ на запросы Украины в этом году Литва уже поставила 155-мм боеприпасы, бронетранспортеры М577, системы защиты от дронов, зимнее снаряжение и теплую одежду, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, частично разобранный легкий штурмовик L-39ZA Albatros и другую поддержку.

Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 610 млн евро. В этом году уже было предоставлено около 84 млн евро, и цель состоит в том, чтобы сохранить эту динамику.

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