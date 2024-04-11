Литва передала Украине партию антидронов и генераторов

Партия антидронов - оборудования по нейтрализации беспилотных летательных аппаратов, электрогенераторов и складных кроватей передана Литвой Украине.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны Литвы.
"Наша помощь Украине носит постоянный и беспрерывный характер. Передаваемые нами и союзниками вооружение и техника критически восполняют военные потребности Украины", - приводятся в сообщении слова министра обороны Лауринаса Касчюнаса. Количественный состав партии не уточняется.
Как отметили в Минобороны, в 2024 году Вильнюс уже передал Киеву артиллерийские снаряды калибра 155 мм, бронетранспортеры M577, зимнюю амуницию для военнослужащих, заряды для гранатометов Carl Gustaf, дистанционные взрыватели.
Суммарная помощь Литвы Украине составляет около 1 млрд евро, в том числе 610 млн евро приходятся на военные поставки.