​Убийство экс- спецназовца в России: Подозреваемые уехали в Армению

Подозреваемый в убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержан, большинство фигурантов по этому делу уехали в Армению. Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил отец погибшего Алексей Белянкин.

"Я сегодня общался с представителями Следственного комитета, которые работали на месте. Они мне сказали, что все подозреваемые установлены, один задержан, с ним сейчас работает следствие. Большинство фигурантов уехало в Армению. Мне сказали, что Армения по такому делу выдаст всех", — заявил отец погибшего Алексей Белянкин.

Ранее РЕН ТВ сообщило подробности расследования уголовного дела об убийстве 24-летнего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковной деревне Путилково. По некоторым данным, одним из подозреваемых по этому делу проходит Григор О. — владелец бара «Бир-Хуас», возле которого разворачивалась массовая драка, обернувшаяся трагедией. По имеющейся информации, хозяин заведения на следующий день после убийства парня бежал из страны — он улетел в Ереван самым ранним рейсом.

По факту убийства Белянкина было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Следственном комитете РФ, следователи установили участников драки. Расследование убийства передано в центральный аппарат ведомства.

Никита Белянкин погиб в деревне Путилково в Красногорском районе Подмосковья в ночь на 2 июня. Он вмешался в драку возле бара «БирХаус», где десять человек избивали двоих. Экс-боец спецназа достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, чтобы отвлечь внимание на себя.

После этого Белянкина повалили на землю и начали избивать, рассказывает его отец. Бывшему бойцу спецназа удалось вырваться и выстрелить еще несколько раз, после чего один из нападавших ударил его ножом.