Турецкий эксперт: Руководству Армении придется смириться с новой реальностью

"Освобождением исконных земель Азербайджана от оккупации были предотвращены попытки определенных политических кругов сохранить конфликт в регионе. В частности, примененные США и Францией двойные стандарты были рассчитаны на подрыв победы Азербайджана в От

"Освобождением исконных земель Азербайджана от оккупации были предотвращены попытки определенных политических кругов сохранить конфликт в регионе. В частности, примененные США и Францией двойные стандарты были рассчитаны на подрыв победы Азербайджана в Отечественной войне".

Такое мнение в интервью турецкому бюро Report высказал турецкий писатель, журналист и политолог Омар Озгая.

По его словам, несмотря на политику двойных стандартов некоторых государств, Азербайджан одержал беспрецедентную победу: "После победы Азербайджана действия Армении направлены на то, чтобы спровоцировать Баку. На нынешнем этапе вместо того, чтобы готовиться к заключению мирного договора, Армения демонстрирует такую неуместную деятельность. Таким образом, Ереван вновь призывает своих покровителей активизировать свою деятельность в регионе".

"Но руководство и общественность Армении обречены на то, чтобы смириться с новой реальностью. Азербайджан же, еще больше укрепив свое сотрудничество с Турцией, Россией, Ираном, Китаем и Британией, укрепит созданную им политическую реальность", - отметил политолог.