О нас

Турецкая оппозиция может объявить кандидата в президенты на митинге

Турецкая оппозиция может объявить кандидата в президенты на митинге Турецкий оппозиционный "Альянс шести" намерен объявить своего кандидата в президенты на многомиллионном митинге в Анкаре. Акция планируется на 11 марта, на следующий день после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом указа о назначении вы
В регионе
24 января 2023 г. 10:38
Турецкая оппозиция может объявить кандидата в президенты на митинге

Турецкий оппозиционный "Альянс шести" намерен объявить своего кандидата в президенты на многомиллионном митинге в Анкаре. Акция планируется на 11 марта, на следующий день после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом указа о назначении выборов главы государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник газета Hürriyet.

Турецкий лидер подтвердил в понедельник планы проведения президентских и парламентских выборов 14 мая вместо 18 июня, когда они изначально планировались. Он также сообщил, что если парламент не поддержит это предложение, то воспользуется предоставленным ему конституцией правом о роспуске заксобрания и назначении выборов. Согласно местному законодательству, голосование может пройти в первое воскресенье спустя 60 дней после подписания президентского указа. Таким образом, Эрдоган должен подписать документ 10 марта.

На следующий день оппозиция, по утверждению Hürriyet, планирует собрать митинг своих сторонников в турецкой столице, на котором будет объявлен кандидат в президенты. Скорее всего, единым кандидатом от оппозиции станет лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, пишут местные издания. В то же время не исключено, что на этот пост может баллотироваться и мэр Стамбула Экрем Имамоглу, представляющий эту же партию, если к тому времени не будет утвержден вынесенный в отношении него в декабре прошлого года приговор за оскорбление представителей ЦИК. Оппозиционный мэр получил 2 года и 7 месяцев лишения свободы, приговор находится на стадии апелляции.

Имамоглу и другим чиновникам, которые планируют участвовать в выборах, в течение недели после подписания указа о выборах придется покинуть свои должности. Кандидатам в президенты будет необходимо обратиться за регистрацией в ЦИК до 2 апреля, претендующим на места в парламенте - до 25 марта, пишет Hürriyet. По информации газеты, если выборы пройдут в два тура, то повторное голосование состоится 28 мая.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkish opposition may announce presidential candidate during rally

Самое читаемое

Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
18 января 2023 г. 08:26
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
18 января 2023 г. 13:52
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
18 января 2023 г. 19:30
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
18 января 2023 г. 22:53
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
19 января 2023 г. 19:14
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
20 января 2023 г. 16:33
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
21 января 2023 г. 05:16
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
22 января 2023 г. 01:12
Азеришыг реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
23 января 2023 г. 13:25
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК
18 января 2023 г. 08:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi