Турецкая оппозиция может объявить кандидата в президенты на митинге

Турецкий оппозиционный "Альянс шести" намерен объявить своего кандидата в президенты на многомиллионном митинге в Анкаре. Акция планируется на 11 марта, на следующий день после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом указа о назначении вы

Турецкий оппозиционный "Альянс шести" намерен объявить своего кандидата в президенты на многомиллионном митинге в Анкаре. Акция планируется на 11 марта, на следующий день после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом указа о назначении выборов главы государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник газета Hürriyet.

Турецкий лидер подтвердил в понедельник планы проведения президентских и парламентских выборов 14 мая вместо 18 июня, когда они изначально планировались. Он также сообщил, что если парламент не поддержит это предложение, то воспользуется предоставленным ему конституцией правом о роспуске заксобрания и назначении выборов. Согласно местному законодательству, голосование может пройти в первое воскресенье спустя 60 дней после подписания президентского указа. Таким образом, Эрдоган должен подписать документ 10 марта.

На следующий день оппозиция, по утверждению Hürriyet, планирует собрать митинг своих сторонников в турецкой столице, на котором будет объявлен кандидат в президенты. Скорее всего, единым кандидатом от оппозиции станет лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, пишут местные издания. В то же время не исключено, что на этот пост может баллотироваться и мэр Стамбула Экрем Имамоглу, представляющий эту же партию, если к тому времени не будет утвержден вынесенный в отношении него в декабре прошлого года приговор за оскорбление представителей ЦИК. Оппозиционный мэр получил 2 года и 7 месяцев лишения свободы, приговор находится на стадии апелляции.

Имамоглу и другим чиновникам, которые планируют участвовать в выборах, в течение недели после подписания указа о выборах придется покинуть свои должности. Кандидатам в президенты будет необходимо обратиться за регистрацией в ЦИК до 2 апреля, претендующим на места в парламенте - до 25 марта, пишет Hürriyet. По информации газеты, если выборы пройдут в два тура, то повторное голосование состоится 28 мая.