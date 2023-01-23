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Эрдоган: 14 мая - самая подходящая дата для выборов

Эрдоган: 14 мая - самая подходящая дата для выборов Считаю 14 мая наиболее подходящей датой для президентских и парламентских выборов в Турции.
В регионе
23 января 2023 г. 20:15
Эрдоган: 14 мая - самая подходящая дата для выборов

Считаю 14 мая наиболее подходящей датой для президентских и парламентских выборов в Турции.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после заседания Кабинета министров.

"Как известно, обычное время президентских и парламентских выборов - 18 июня. Но мы почувствовали необходимость обновить эту дату, потому что она совпадает с Гурбан-байрамом. Если наш парламент не наберет необходимого большинства голосов, я, как президент, приму решение", - подчеркнул турецкий лидер.

По его словам, это будут вторые выборы, которые позволят избирать президента и депутатов в один день.

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Версия на английском языке Erdogan: May 14 is the best date for elections 
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "14 may seçkilər üçün ən uyğun tarixdir"

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