Турция рассматривает заявки на открытие авиарейсов Стамбул - Ереван

Анкара рассматривает обращения турецких и армянских авиакомпаний по вопросу открытия авиарейсов Стамбул - Ереван - Стамбул. Как сообщает Report со ссылкой на Anadlu, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с журналистами по итогам визи

Анкара рассматривает обращения турецких и армянских авиакомпаний по вопросу открытия авиарейсов Стамбул - Ереван - Стамбул. Как сообщает Report со ссылкой на Anadlu, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с журналистами по итогам визита в ОАЭ.

По его словам, заявки авиакомпаний рассматриваются в Минтрансе и Главном управлении гражданской авиации Турции. "В принципе отношение турецкой стороны к вопросу позитивное. В ближайшие дни определится, какие из компаний смогут летать по данному маршруту", - сказал Чавушоглу.

Министр напомнил, что Турция и Азербайджан после 44-дневной войны в Карабахе выступали с позитивными месседжами в адрес Армении. "Особую значимость представляют призывы Баку к заключению всеобъемлющего мирного соглашения с Ереваном. Эти сигналы демонстрируют также подходы Турции и Азербайджана к вопросу", - сказал Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Турция выступает за мир, стабильность и экономическое развитие на Южном Кавказе.

Чавушоглу выразил надежду на то, что и армянская сторона будет предпринимать усилия по обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе.

"Наши намерения предельно открыты. У Азербайджана была единственная цель – вернуть оккупированные Арменией исторические земли страны. Как результат, именно Баку призывает к мирному договору, а значит, Азербайджан также предельно конструктивен" - сказал турецкий министр.

Ранее сообщалось, что Турция и Армения могут назначить специальных представителей для нормализации отношений между странами.