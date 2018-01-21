Турция и Иран обсудили ситуацию в Сирии

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Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Главы генштабов Турции и Ирана Хулуси Акар и Мохаммад Хосейн Багери провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
"В ходе телефонного разговора стороны обсудили вопросы безопасности в Сирии, а также обменялись мнениями по поводу сотрудничества в борьбе с террористическими организациями", — говорится в документе.
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