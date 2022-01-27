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Турция готовится презентовать проект отечественного истребителя

Турция готовится презентовать проект отечественного истребителя Турецкая аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) намерена добиться значительных финансовых успехов и реализовать множество успешных проектов в 2022-2023 годах.
В регионе
27 января 2022 г. 16:04
Турция готовится презентовать проект отечественного истребителя

Турецкая аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) намерена добиться значительных финансовых успехов и реализовать множество успешных проектов в 2022-2023 годах.

Как передает Report, об этом Anadolu сказал генеральный директор TUSAŞ Темель Котиль.

По его словам, компания продолжает работу по разработке двух самолетов Hürkuş, которые на основе соответствующей договоренности будут поставлены в Нигер. На вооружение ВВС Турции самолеты Hürkuş будут поставлены в феврале-марте, параллельно с этим продолжится процесс наращивания производства.

Он также сказал, что все вертолеты и самолеты, которые в настоящий момент находятся на стадии разработки, будут доведены до стадий серийного производства и поставок, как и вертолеты Atak и самолеты Hürkuş.

По его словам, самолеты Hürkuş после передачи ВВС Турции будут использоваться в процессе базовой подготовки пилотов и при поддержке военных операций с воздуха.

"Самолет также может быть оснащен системами огня. То есть будет многофункциональным. После изготовления первичной версии самолета, мы продолжаем работу по разработке различных версий", - подчеркнул гендиректор TUSAŞ, добавив, что в настоящее время изучаются возможности по производству ударного самолета Hürkuş-C.

Котиль отметил, что в текущем году планируется презентовать проект отечественного истребителя, а 18 марта 2023 года начнутся его наземные испытания.

"Первый полет мы увидим 18 марта 2025 года. У нас осталось 14 месяцев до вывода самолета из ангара", - сказал он.

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