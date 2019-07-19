​Товарооборот между Грузией и Азербайджаном достиг 509 млн долларов

В январе-июне объем товарооборота между Грузией и Азербайджаном составил 508 млн 899,1 тыс. долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии.

В отчетном периоде доля Азербайджана в общем товарообороте соседней страны составила 8,5%. Тем самым Азербайджан стал третьим крупнейшим торговым партнером Грузии после Турции и России.

В январе-июне в годовом сравнении экспорт Грузии в Азербайджан вырос на 3,7%, составив 211 млн 326,8 тыс. долларов. Доля Азербайджана в общем экспорте Грузии составила 11,9%, тем самым после России он стал вторым крупнейшим партнером этой страны по объему экспорта.

В первом полугодии Грузия импортировала из Азербайджана товары на сумму 297 млн 572,3 тыс. долларов, что на 3,2% меньше аналогичного показателя прошлого года. Доля Азербайджана в общем импорте Грузии составила 7,1%. По данному показателю Азербайджан стал четвертым основным партнером соседней страны после Турции, Китая и России.

За отчетный период внешний товарооборот Грузии в годовом сравнении сократился на 0,6% и составил 5 млрд 968,3 млн долларов. Экспорт соседней страны составил 1 млрд 775,4 тыс. долларов (+11,5%), импорт - 4 млрд 192,9 млн долларов (-4,9%).