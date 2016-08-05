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    Террористы РПК напали на военную базу: двое военнослужащих погибли, шестеро ранены

    Случай произошел на турецко-иракской границе

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ На турецко-иракской границе террористы РПК напали на военную базу.

    Как сообщает Report, случай произошел на территории села Текели района Шамдинли в городе Хаккари.

    Согласно информации, между турецкими военнослужащими и террористами РПК произошел вооруженный инцидент, в результате которого двое военнослужащих погибли, шестеро были ранены. 

    В регион привлечены дополнительные силы, позиции террористов на турецко-иракской границе были подвергнуты артобстрелу. После этого истребители разбомбили позиции террористов. 

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