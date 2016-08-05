Террористы РПК напали на военную базу: двое военнослужащих погибли, шестеро ранены

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ На турецко-иракской границе террористы РПК напали на военную базу.

Как сообщает Report, случай произошел на территории села Текели района Шамдинли в городе Хаккари.

Согласно информации, между турецкими военнослужащими и террористами РПК произошел вооруженный инцидент, в результате которого двое военнослужащих погибли, шестеро были ранены.

В регион привлечены дополнительные силы, позиции террористов на турецко-иракской границе были подвергнуты артобстрелу. После этого истребители разбомбили позиции террористов.