Сулейман Сойлу: Турция достойно выдержала все испытания

Турция - достаточно сильная страна. Мы боролись с последствиями наводнений, землетрясений, а также с лесными пожарами, и достойно выдержала все испытания.

Турция - достаточно сильная страна. Мы боролись с последствиями наводнений, землетрясений, а также с лесными пожарами, и достойно выдержали все испытания.

Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на встрече с представителями НПО в Стамбуле.

"Произошедшее 6 февраля землетрясение - одно из самых страшных стихийных бедствий в мире", - сказал С.Сойлу, добавив, что Турция успешно преодолела все трудности.

По словам министра, в отличие от Турции, США и европейские страны безразлично отнеслись к представителям старшего поколения во время пандемии: "Они думали, что госпитализация пожилых людей потребует дополнительных затрат. В Турции же, напротив, были построены новые больницы".