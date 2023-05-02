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Сулейман Сойлу: Турция достойно выдержала все испытания

Сулейман Сойлу: Турция достойно выдержала все испытания Турция - достаточно сильная страна. Мы боролись с последствиями наводнений, землетрясений, а также с лесными пожарами, и достойно выдержала все испытания.
В регионе
2 мая 2023 г. 13:29
Сулейман Сойлу: Турция достойно выдержала все испытания

Турция - достаточно сильная страна. Мы боролись с последствиями наводнений, землетрясений, а также с лесными пожарами, и достойно выдержали все испытания.

Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на встрече с представителями НПО в Стамбуле.

"Произошедшее 6 февраля землетрясение - одно из самых страшных стихийных бедствий в мире", - сказал С.Сойлу, добавив, что Турция успешно преодолела все трудности.

По словам министра, в отличие от Турции, США и европейские страны безразлично отнеслись к представителям старшего поколения во время пандемии: "Они думали, что госпитализация пожилых людей потребует дополнительных затрат. В Турции же, напротив, были построены новые больницы".

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Версия на азербайджанском языке Süleyman Soylu: "Türkiyə güclü ölkədir, bütün sınaqların öhdəsindən gəldik"

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