О нас
Report Georgia
Аудио новости

США поставят в Грузию ракеты Javelin на $30 млн

США поставят в Грузию ракеты Javelin на $30 млн Соединенные Штаты доставят Грузии переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin (FGM-148) на общую сумму 30 млн долларов США.
В регионе
4 августа 2021 г. 08:25
США поставят в Грузию ракеты Javelin на $30 млн

Соединенные Штаты доставят Грузии переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin (FGM-148) на общую сумму 30 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Агентство по международному оборонному развитию в структуре Пентагона.

Отмечается, что Госдеп признал контракт не противоречащим внешней политике и национальной безопасности США.

"Системы Javelin помогут Грузии выстроить долговременный оборонный потенциал по защите своего суверенитета и территориальной целостности, а также улучшат возможности Грузии реагировать на нынешние и будущие угрозы, повышая свой противотанковый потенциал", - заявили в агентстве.

ПТРК Javelin производит совместное предприятие компаний Raytheon и Lockheed Martin. Системы предназначены для поражения бронетехники и низколетящих целей. Приняты на вооружение американской армии в 1996 году. Данные ПТРК использовались во время Иракской войны и других вооруженных конфликтов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

В Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8
В Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8
4 августа 2021 г. 03:38
Эрдоган поблагодарил Болгарию за солидарность
Эрдоган поблагодарил Болгарию за солидарность
4 августа 2021 г. 03:09
В Турции суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума
В Турции суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума
4 августа 2021 г. 01:09
В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов
В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов
4 августа 2021 г. 00:42
Госминистр: Наша цель - ознакомить все этнические группы с культурой, языком и традициями друг друга
Госминистр: Наша цель - ознакомить все этнические группы с культурой, языком и традициями друг друга
3 августа 2021 г. 16:41
Азербайджанские вертолеты задействованы в тушении лесных пожаров в Турции
Азербайджанские вертолеты задействованы в тушении лесных пожаров в Турции
3 августа 2021 г. 16:30
В Карелии ликвидировали все лесные пожары
В Карелии ликвидировали все лесные пожары
3 августа 2021 г. 14:48
Назначены 6 министров и вице-премьер - президент Армении подписал указы
Назначены 6 министров и вице-премьер - президент Армении подписал указы
3 августа 2021 г. 14:35
Заражение COVID-19 в Грузии достигло пика
Заражение COVID-19 в Грузии достигло пика
3 августа 2021 г. 13:25
В Грузии 4 827 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 34 человека
В Грузии 4 827 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 34 человека
3 августа 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi