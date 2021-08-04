США поставят в Грузию ракеты Javelin на $30 млн

Соединенные Штаты доставят Грузии переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin (FGM-148) на общую сумму 30 млн долларов США.

Соединенные Штаты доставят Грузии переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin (FGM-148) на общую сумму 30 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Агентство по международному оборонному развитию в структуре Пентагона .

Отмечается, что Госдеп признал контракт не противоречащим внешней политике и национальной безопасности США.

"Системы Javelin помогут Грузии выстроить долговременный оборонный потенциал по защите своего суверенитета и территориальной целостности, а также улучшат возможности Грузии реагировать на нынешние и будущие угрозы, повышая свой противотанковый потенциал", - заявили в агентстве.

ПТРК Javelin производит совместное предприятие компаний Raytheon и Lockheed Martin. Системы предназначены для поражения бронетехники и низколетящих целей. Приняты на вооружение американской армии в 1996 году. Данные ПТРК использовались во время Иракской войны и других вооруженных конфликтов.