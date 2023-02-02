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СМИ: Турция не получала от США и других стран разведданных о новых терактах

СМИ: Турция не получала от США и других стран разведданных о новых терактах Турция не получала от США разведывательных данных о готовящихся в стране терактах.
В регионе
2 февраля 2023 г. 12:07
СМИ: Турция не получала от США и других стран разведданных о новых терактах

Турция не получала от США разведывательных данных о готовящихся в стране терактах.

Как передает Report, об этом пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в службе безопасности.

Ранее посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула, сообщив, что целями могут стать церкви, синагоги, дипмиссии, другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль. После этого ряд стран закрыли свои консульства.

"Ни одна из этих стран, которые заявили о возможном теракте, указав в своих сообщениях четкий адрес, не связалась с органами безопасности Турции. Источники в разведке и службах безопасности заявили, что никакой разведывательной информации или предупреждения от США и других стран не поступало", - отметили в службе безопасности.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Türkiyə ABŞ və digər ölkələrdən hazırlanan terror aktları ilə bağlı kəşfiyyat məlumatı almayıb”
Версия на английском языке Media: Turkiye didn’t receive intelligence from US, other countries about new terror attacks

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