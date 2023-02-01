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Ряд стран закрыли свои консульства в Стамбуле из-за угрозы терактов

Ряд стран закрыли свои консульства в Стамбуле из-за угрозы терактов Из-за угрозы терактов консульства Германии, Нидерландов, Великобритании в Стамбуле временно прекращают работу.
В регионе
1 февраля 2023 г. 15:50
Ряд стран закрыли свои консульства в Стамбуле из-за угрозы терактов

Из-за угрозы терактов консульства Германии, Нидерландов, Великобритании в Стамбуле временно прекращают работу.

Как передает Report, информацию об распространили диппредставительства указанных стран.

Отмечается, что представительства Нидерландов и Великобритании сослались на "повышенную угрозу терактов" в популярных среди туристов районах Стамбула и намерены оказывать услуги онлайн в связи с повышенной террористической опасностью в центре города.

О закрытии сообщила пресс-служба диппредставительства Германии на официальном сайте.

"Генеральное консульство Германии в Стамбуле сегодня, 1 февраля, будет закрыто по соображениям безопасности. Все визовые и паспортные процедуры приостановлены", - говорится в сообщении.

Ранее американское консульство опубликовало предупреждение о возросшей угрозе терактов в городе. Особую бдительность следует соблюдать в деловой части Стамбула - районах Шишли и Медиджийекёй.

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Версия на английском языке Several countries close their consulates in Istanbul due to threat of terrorist attack

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