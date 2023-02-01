Ряд стран закрыли свои консульства в Стамбуле из-за угрозы терактов

Из-за угрозы терактов консульства Германии, Нидерландов, Великобритании в Стамбуле временно прекращают работу.

Из-за угрозы терактов консульства Германии, Нидерландов, Великобритании в Стамбуле временно прекращают работу.

Как передает Report, информацию об распространили диппредставительства указанных стран.

Отмечается, что представительства Нидерландов и Великобритании сослались на "повышенную угрозу терактов" в популярных среди туристов районах Стамбула и намерены оказывать услуги онлайн в связи с повышенной террористической опасностью в центре города.

О закрытии сообщила пресс-служба диппредставительства Германии на официальном сайте.

"Генеральное консульство Германии в Стамбуле сегодня, 1 февраля, будет закрыто по соображениям безопасности. Все визовые и паспортные процедуры приостановлены", - говорится в сообщении.

Ранее американское консульство опубликовало предупреждение о возросшей угрозе терактов в городе. Особую бдительность следует соблюдать в деловой части Стамбула - районах Шишли и Медиджийекёй.