СМИ: Эрдоган отказался от встречи с премьер-министром Курдской автономной провинции Ирака

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ "Премьер-министр Курдской автономной области на севере Ирака Нечирван Барзани два месяца пытается встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но не получается".

Как сообщает Report, об этом пишет турецкая газета Hurriyet.

В статье отмечается, что после "референдума" 25 сентября на севере Ирака семья Барзани ищет пути нормализации отношений с Турцией.

Президент Р. Т. Эрдоган объяснил, почему не встречается с ним: "Не соответствует уровню моих полномочий".

Кроме того, говоря о том, что Барзани, не посоветовавшись с Турцией, провел "референдум о независимости", Р. Т. Эрдоган отметил: "Обсуждали с Израилем, с нами не встречались", пишет газета.

Отметим, что глава автономии Масуд Барзани 29 октября подал в отставку. Его полномочия исполняет премьер-министр Нечирван Барзани. Он племянник Масуда Барзани.