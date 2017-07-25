Шесть студентов из Казахстана пропали в Египте

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Шесть граждан Казахстана в возрасте от 22 до 24 лет уехали в Египет на языковые курсы и пропали. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Казахстан, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

По имеющимся у министерства данным, двое магистрантов университета имени Абылай хана 11 июля прибыли в Каир для прохождения двухмесячных языковых курсов.

"20 июля с ними связь была прервана, они перестали выходить на контакт со своими близкими. Все шестеро ребят, 1993-1995 годов рождения, пропали", — сказал Жайнаков.

По его словам, казахстанские дипломаты приступили к поиску молодых людей. Посольство Казахстана направило ноту в МИД Египта с просьбой оказать содействие в установлении местоположения казахстанцев.