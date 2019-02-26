Мевлют Чавушоглу: Сегодня в Европе двойные стандарты и двуличие достигли наивысшей точки

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ "После решения США вывести войска из Сирии появились различные позиции. Это показывает, что у Вашингтона нет ясной стратегии по вопросу".

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"В сирийском вопросе мы постарались помочь США. В этом вопросе нам важно договориться. Рабочая группа тоже собирается с этой целью. Мы обсуждаем и координирование отзыва сил США", - подчеркнул министр.

М.Чавушоглу сказал, что вопрос о приобретении у России зенитно-ракетных комплексов "С-400" полностью решен: "Турция никогда не изменяла данному слову".

Он назвал "двуличием" поддержку Евросоюзом президента Египта Абдулфаттаха ас-Сиси: "К сожалению, сегодня в Европе двойные стандарты и двуличие достигли наивысшей точки".

Отметим, что 20 февраля были казнены 9 человек, обвиненных в убийстве экс-генпрокурора Египта.