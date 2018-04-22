Саргсян заявил, что уйдет с поста только после решения карабахской проблемы

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Бывший президент и премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил, что будет готов к "другим задачам" только после того, как обеспечит безопасное развитие страны и достигнет "достойного урегулирования" карабахской проблемы.

Как передает Report, по его словам, демократия в Армении никогда не будет "отсталой". Он сказал также, что его пребывания на посту премьера связано со "сложной геополитикой в регионе".

"В моем представлении эти проблемы разрешимы, после чего лидер страны может взять на себя другие задачи", - заявил он, назвав лидером себя.