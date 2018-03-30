Россия высылает дипломатов Чехии и Швеции - ОБНОВЛЕНО - 3

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ МИД Чехии уведомил о высылке из России в качестве ответного шага на действия Праги трех сотрудников посольства Чехии в Москве, они должны покинуть территорию федерации до 5 апреля, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Данный ответный шаг российской стороны мы предполагали и берем его во внимание. О дальнейших подробностях к вышеназванному в данный момент мы сообщать не будем", - говорится в сообщении министерства.

Наряду с этим Россия приняла также решение о высылке одного шведского дипломата.

В связи с этим представитель МИД Швеции выразил сожаление, однако отметил, что это не было неожиданностью.

В шведском министерстве указали, что российским властям следовало бы ответить на вопросы, поставленные британскими властями.

*** 16:40

Россия высылает ряд дипломатов западных стран, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Так, Москва высылает двух итальянских дипломатов, им дана одна неделя на то, чтобы покинуть страну, одного финского, одного латвийского, двух нидерландских, трех литовских дипломатов.

Польский МИД сообщает, что четверо польских дипломатов должны покинуть территорию России до 7 апреля.

Напомним, согласно сообщению МИД РФ, послы стран, "предпринявших недружественные действия в отношении России по "делу Скрипаля", вызваны в российское внешнеполитическое ведомство, им вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах.

***14:45

Послам стран, предпринявших недружественные действия в отношении России по "делу Скрипаля", будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах, сообщает Report со ссылкой на сайт российского МИД

"30 марта в МИД России вызываются руководители аккредитованных в Российской Федерации дипмиссий ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России "в знак солидарности" с Великобританией из-за "дела Скрипалей", - говорится в сообщении министерства.

Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны.

*** 14:10

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу прибыл в МИД РФ, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Глава британской дипмиссии отказался отвечать на вопросы журналистов.

Наряду с этим в российское внешнеполитическое ведомство прибыли и посол Франции Сильви Берманн, и Германии Рюдигер фон Фрич.

Отметим, что Великобритания в рамках дела об отравлении экс-агента Сергея Скрипаля, в котором Лондон обвинил Москву, намерена выслать 23 российских дипломата, Франция и Германия - по четыре.