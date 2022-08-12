Российские экономисты о значении торговли рублями между Россией и Турцией

Объем торговли в долларах и евро значительно превосходит все другие валюты в мире.

Российские экономисты высказывают диаметрально противоположные мнения о будущем влиянии договоренности о торговле в российских рублях, о чем было объявлено после недавней встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Как сообщает российское бюро Report, своими мыслями об этом поделились директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович и руководитель центра экономических исследований ИГСО Василий Колташов.

"Как показывает экономическая история, главное при торговле национальной валютой - чтобы объем эксперта и импорта был примерно сопоставим. Тогда есть смысл торговать в одних и тех же валютах, потому что в следующий раз страны будут рассчитываться именно в рублях или лирах. Когда торговля национальной валютой одной страны превалирует над другой, это невыгодно и, как правило, тогда страны торгуют в эквивалентной валюте", - сказал Георгий Остапкович, комментируя недавние договоренности.

По словам экономиста, использование национальной валюты облегчает торговлю, так как не нужно прибегать к сложным банковским инструментам, переводить и конвертировать в доллары и обратно, а также переводить средства посредством банков-корреспондентов с США.

Остапкович отметил, что торговля в национальной валюте не поможет помочь в укреплении национальной экономики, так как объем торговли в долларах и евро значительно превосходит все другие валюты в мире.

"Торговля лирами и рублями может быть только между Россией и Турцией, но если мы хотим использовать эти деньги, для покупки каких-то товаров в других странах, то эта торговля нам не поможет, потому что международный товарооборот в долларах и евро превосходит все другие валюты", - считает он.

Российский эксперт подчеркнул, что проект с Россией не спасет и турецкую экономику, так как торговля с Москвой - это незначительные средства. "Экономику Турции может спасти только само правительство страны, торговля с Россией - это копейки, и влияния на экономику Турции не будет. Для улучшения экономики в Анкаре нужен предпринимательский климат, правильная кредитно-денежная и финансовая политика", - сказал эксперт.

В противовес ему Василий Колташов считает, что переход России и Турции на торговлю в рублях укрепит экономику этих стран.

"Современная экономика устроена так, что называемое деньгами, на самом деле является денежными знаками. Их ценность определяется прежде всего товарами, которыми на них можно приобрести, поэтому отказ от использования западных валют в торговле между странами Евразии будет работать на укрепление их национальных валют и обеспечения их устойчивости", - считает В. Колташов.

По мнению экономиста, соглашение, подписанное лидерами Турции и России о частичном переходе оплаты российского газа в рублях является обоюдно выгодным. "Для Москвы соглашение является стандартным, потому что Россия продемонстрировала стремление продавать важнейшие свои ресурсы за собственную валюту, а для Анкары - это новый шаг, уводящий ее в сторону от западных партнеров", - добавил он.

Турция и Россия нуждаются в том, чтобы их национальные валюты получили товарную опору, т.е были обеспечены продукцией, которую эти страны производят и экспортируют, и тем самым не служили обеспечению иностранных валют, поэтому соглашение является обоюдно выгодным, считает Колташов.

Ранее турецкая газета Milliyet сообщила, что рубль будет использоваться в основном для расчетов за природный газ между Турцией и Россией.