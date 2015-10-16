​Путин: На стороне ИГ воюют от 5 до 7 тыс. выходцев из СНГ

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ На стороне группировки "Исламское государство" воюют от 5 до 7 тыс. выходцев из стран СНГ. Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите СНГ в казахстанском Бурабае.

"По разным оценкам, на стороне ИГИЛ уже воюют от пяти до семи тысяч выходцев из России и других стран СНГ. И мы, конечно, не можем допустить, чтобы они полученный сегодня в Сирии опыт позднее применяли бы у нас дома", - заявил Путин.

Ранее, говоря о количестве находящихся в ИГ россиян, российские силовики называли цифры от одной до двух тысяч человек. "Около 2,5 тыс. граждан России сегодня находятся в этой структуре", - заявил в четверг первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.