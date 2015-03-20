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    Путин: Пришло время говорить о валютном союзе Москвы, Минска и Астаны

    Состоялась трехсторонняя встреча глав России, Беларуси и Казахстана

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Настало время поговорить о формировании валютного союза между Россией, Беларусией и Казахстаном. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил  президент России Владимир Путин.

    "Думаем, пришло время поговорить о возможности формирования в перспективе валютного союза", — заявил В. Путин по итогам трехсторонней встречи с участием глав  Казахстана и Беларуси. Он добавил, что в ходе беседы также обсуждались вопросы евразийской интеграции.

    По его словам, "работая плечом к плечу, проще реагировать на внешние финансовые, экономические угрозы, защищать  совместный рынок".

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