Путин и Раиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке после удара Израиля по иранскому диппредставительству в Дамаске.

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке после удара Израиля по иранскому диппредставительству в Дамаске.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин выразил надежду на, что Иран и Израиль проявят сдержанность и не допустят нового витка конфронтации. В ответ на это Раиси заявил о том, что Иран не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта.

Стороны отметили принципиальные подходы РФ и Ирана в пользу прекращения огня в Газе и создания условий для дипломатического урегулирования.