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Путин и Раиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Путин и Раиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке после удара Израиля по иранскому диппредставительству в Дамаске.
В регионе
16 апреля 2024 г. 16:51
Путин и Раиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке после удара Израиля по иранскому диппредставительству в Дамаске.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин выразил надежду на, что Иран и Израиль проявят сдержанность и не допустят нового витка конфронтации. В ответ на это Раиси заявил о том, что Иран не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта.

Стороны отметили принципиальные подходы РФ и Ирана в пользу прекращения огня в Газе и создания условий для дипломатического урегулирования.

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Версия на английском языке Presidents of Russia, Iran discuss situation in Middle East
Версия на азербайджанском языке Rusiya və İran prezidentləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

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