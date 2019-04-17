Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова

Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова по заявлению БМ-Банка. Как передает Report, об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Исмаилов подозревается в мошенничестве, связанном с арестом имущества должника, фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам, а также в разбазаривании активов. Максимальное наказание по самой тяжкой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

В заявлении БМ-Банка (принадлежит ВТБ - ИФ) сообщалось, что с сентября 2012 по февраль 2014 он выдал три кредита входящим в группу АСТ, принадлежащей бизнесмену, предприятиям ООО "Руслайн 2000" и Tropicano Finance B.V. на общую сумму более 230 млн долларов, по которым предприниматель выступил поручителем. Позже компании прекратили их обслуживание, сейчас долг с учетом пени и штрафов составляет около 15 млрд рублей. Исмаилов признан банкротом, а его имущество должны выставить на торги.

Ранее БМ-Банк получил принадлежащий Исмаилову ресторан "Прага", БЦ "Тропикано", ТЦ АСТ и две квартиры на Кутузовском проспекте в Москве, кроме того, в США арестован ТЦ Craig Valley Plaza.

Кредитор заявляет, что часть кредитных средств Исмаилов направил в Швейцарию, а свои активы переформил на несколько местных компаний и физлиц, что и расследует прокуратура.

По словам источника из окружения бизнесмена, Исмаилов не имеет активов в стране.