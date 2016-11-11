 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Турции прибыл с официальным визитом в Беларусь

    Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в белорусско-турецком бизнес-форуме

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Беларусь.

    Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, в аэропорту Реджепа Тайипа Эрдогана встретил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

    Согласно инофрмации, по прибытии президента Турции в Минск во Дворце Независимости начнутся официальные переговоры глав государств. Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят широкий спектр вопросов развития межгосударственных отношений с акцентом на активизацию торгово-экономического сотрудничества, обменяются взглядами по проблематике региональной и международной повестки дня.  По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов. 

    Кроме того, Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в белорусско-турецком бизнес-форуме. 

    В Минске с участием лидеров двух стран также состоится церемония торжественного открытия Соборной мечети. Отметим, построенная в 1890 году мечеть была разрушена в 1962 году. Строительство новой мечети началось в 2014 году. 

    Сейчас в Беларуси проживает около 100 тыс. мусульман.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi