Президент Турции прибыл с официальным визитом в Беларусь

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Беларусь.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, в аэропорту Реджепа Тайипа Эрдогана встретил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Согласно инофрмации, по прибытии президента Турции в Минск во Дворце Независимости начнутся официальные переговоры глав государств. Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят широкий спектр вопросов развития межгосударственных отношений с акцентом на активизацию торгово-экономического сотрудничества, обменяются взглядами по проблематике региональной и международной повестки дня. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того, Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в белорусско-турецком бизнес-форуме.

В Минске с участием лидеров двух стран также состоится церемония торжественного открытия Соборной мечети. Отметим, построенная в 1890 году мечеть была разрушена в 1962 году. Строительство новой мечети началось в 2014 году.

Сейчас в Беларуси проживает около 100 тыс. мусульман.