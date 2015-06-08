Президент Турции дал оценку прошедшим парламентским выборам

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал оценку прошедшим парламентским выборам, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

"Воля нашего народа превыше всего. Я убежден в том, что возникшая ситуация, которая не предоставляет возможность ни одной партии править в одиночку, будет подвержена здоровой и реалистичной оценке со стороны всех партий, которые принимали участие на выборах",- заявил Эрдоган.

"В этом новом процессе, начавшемся после выборов, все политические партии должны показать необходимую чуткость для защиты стабильности и безопасности в стране, и наших демократических ценностей", - добавил глава турецкого государства.