Президент Таджикистана подписал назначение Зася на пост генсека ОДКБ

© Sputnik https://report.az/storage/news/b11a14e04d0b2d214de0024a6f92ca46/b186bfbb-7ecc-4b07-b0f2-9d6bec8fd272_292.jpg

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поддержал кандидатуру Станислава Зася, представленную Беларусью на должность генерального секретаря ОДКБ, и подписал его назначение.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости официальный представитель МИД страны Вафо Ниятбекзода.

По его словам, сроки подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении нового генсека не определены, этот документ должны подписать все главы стран-членов организации.

О готовности поддержать кандидатуру Зася президент Таджикистана заявил во время встречи с ним 14 декабря в Душанбе.

В пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с госсекретарем Совбеза страны Станиславом Засем и подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении его генсеком организации.