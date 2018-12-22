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    Президент Таджикистана подписал назначение Зася на пост генсека ОДКБ

    О готовности поддержать кандидатуру Зася президент Таджикистана заявил во время встречи с ним 14 декабря в Душанбе
    © Sputnik

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поддержал кандидатуру Станислава Зася, представленную Беларусью на должность генерального секретаря ОДКБ, и подписал его назначение.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости официальный представитель МИД страны Вафо Ниятбекзода.

    По его словам, сроки подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении нового генсека не определены, этот документ должны подписать все главы стран-членов организации.

    О готовности поддержать кандидатуру Зася президент Таджикистана заявил во время встречи с ним 14 декабря в Душанбе.

    В пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с госсекретарем Совбеза страны Станиславом Засем и подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении его генсеком организации.

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