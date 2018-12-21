Президент Беларуси подписал проект решения о назначении Станислав Зася генсеком ОДКБ

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении Станислава Зася генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Report со ссылкой на БелТА.

В России, Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане уже одобрили предложенную Беларусью кандидатуру.

Ранее А.Лукашенко выразил недоумение позицией Армении против кандидата Беларуси Станислава Зася на пост генсека ОДКБ.