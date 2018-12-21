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    Президент Беларуси подписал проект решения о назначении Станислав Зася генсеком ОДКБ

    Ранее А.Лукашенко выразил недоумение позицией Армении против кандидата Беларуси Станислава Зася на пост генсека ОДКБ

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении Станислава Зася генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Report со ссылкой на БелТА.

    В России, Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане уже одобрили предложенную Беларусью кандидатуру.

    Ранее А.Лукашенко выразил недоумение позицией Армении против кандидата Беларуси Станислава Зася на пост генсека ОДКБ.

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