Президент Кыргызстана отправился с визитом в Россию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в понедельник отправился с рабочим визитом в Россию.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в понедельник отправился с рабочим визитом в Россию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы кыргызского государства.

"Президент Кыргызской Республики сегодня, 24 мая, с рабочим визитом вылетел в Российскую Федерацию, в город Сочи. В ходе визита Жапаров проведет переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы дальнейшего расширения сотрудничества Кыргызстана и России".

Как отмечает пресс-служба, планируется, что во время встречи лидеры двух государств особое внимание уделят "взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, а также вопросам углубления евразийской экономической интеграции".

"В ходе встречи также планируется обсудить принимаемые меры по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, включая поставки в Кыргызскую Республику российских вакцин", - отмечается в сообщении.

В состав направившейся в РФ киргизской делегации также вошли глава МИД Руслан Казакбаев, завотделом внешней политики администрации президента Дастан Дюшекеев и посол республики в России Гульнара-Клара Самат.