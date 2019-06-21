Президент Грузии: Протесты в Тбилиси выгодны России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что протесты у здания парламента в Тбилиси будут только на пользу России. По мнению главы государства, Москва заинтересована в обеспечении внутреннего противостояния в стране.

Как передает Report со ссылкой на RBC, об этом политик сообщила в своем Facebook.

"Россия - наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое известное оружие", - говорится в заявлении грузинского президента.

По словам Зурабишвили, "российскую политику" поддерживают те, кто поощряют внутреннее противостояние Грузии. Кроме того, президент Грузии осудила слова экс-президента страны Михаила Саакашвили, который призвал полицию присоединиться к протестующим.

