Президент Грузии поздравила мусульман страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила мусульман страны по случаю Гурбан-байрамы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила мусульман страны по случаю Гурбан-байрамы.

Как передает грузинское бюро Report, С.Зурабишвили назвала Гурбан-байрамы праздником мира, надежды, поддержки, заботы о людях и победы над злом.

По ее словам, взаимопомощь очень важна во время пандемии.

«Дух Гурбан-байрамы должен быть неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Хотя мы не можем широко отмечать большой праздник в этом году, я хотела бы поздравить наших мусульманских граждан с праздником Гурбан-байрамы. Желаю им мира, единства и, главное, здоровья», - сказала Президент Грузии.