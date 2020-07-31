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Президент Грузии поздравила мусульман страны

Президент Грузии поздравила мусульман страны Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила мусульман страны по случаю Гурбан-байрамы.
В регионе
31 июля 2020 г. 22:53
Президент Грузии поздравила мусульман страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила мусульман страны по случаю Гурбан-байрамы.

Как передает грузинское бюро Report, С.Зурабишвили назвала Гурбан-байрамы праздником мира, надежды, поддержки, заботы о людях и победы над злом.

По ее словам, взаимопомощь очень важна во время пандемии.

«Дух Гурбан-байрамы должен быть неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Хотя мы не можем широко отмечать большой праздник в этом году, я хотела бы поздравить наших мусульманских граждан с праздником Гурбан-байрамы. Желаю им мира, единства и, главное, здоровья», - сказала Президент Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan prezidenti ölkə müsəlmanlarını təbrik etdi

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