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Президент Грузии отмечает 70-летний юбилей

Президент Грузии отмечает 70-летний юбилей Сегодня день рождения президента Грузии Саломе Зурабишвили.
В регионе
18 марта 2022 г. 11:21
Президент Грузии отмечает 70-летний юбилей
Саломе Зурабишвили,

Сегодня день рождения президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, главе государства исполняется 70 лет.

С.Зурабишвили, которая является первой женщиной на должности президента Грузии, родилась 18 марта 1952 года в Париже.

Она с 1974 года занимала различные должности в системе Министерства иностранных дел Франции. В 2003 году Саломе Зурабишвили была послом Франции в Грузии. В 2004-2005 годах занимала должность министра иностранных дел Грузии, после чего активно занималась политикой.

В 2010 году она ушла из политики, однако позднее вернулась, и с 16 декабря 2018 года занимает пост президента Грузии. Эту должность она будет занимать 6 лет.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidenti 70 illik yubileyini qeyd edir

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